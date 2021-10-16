هذا ما يأكله العاملون في أكبر الشركات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أدركت العديد من الشركات الناجحة منذ فترة كبيرة أن الطريق إلى كفاءة العامل يكون من خلال تحفيزهم ببعض الوسائل، ومن بينها تقديم بعض الوجبات المجانية في العمل.

وفي إطار ذلك، إليك ما يأكله العاملون في أكبر الشركات في العالم، وفق ما أوضح موقع "brightside".

- جوجل:

يقع المقر الرئيسي لشركة Google في نيويورك، ويتم تزويد موظفي الشركة بـ 3 وجبات مجانية يوميًا.

- آبل:

مقرها في مدينة كوبرتينو في كاليفورنيا، ومكان تناول الطعام الخاصة بهم، تسمى Caffè Macs واسع للغاية ومجانا، ويقدم هذا الكافيه العديد من المأكولات المكسيكية والإيطالية واليابانية والإسبانية والفرنسية على الغذاء، فضلاً عن الوجبات السريعة.

أما في وجبة الإفطار، عادة ما يقدم الطهاة للعاملين توست فرنسي بالفراولة وفطائر برقائق الشوكولاتة، وعصائر طازجة وأنواع عديدة من الآيس كريم والحلويات الأخرى.

- فيسبوك:

انتقل المكتب الرئيسي لـ Facebook مؤخرًا إلى بلدة صغيرة تسمى مينلو بارك في كاليفورنيا، ويحصل موظفو المكتب على وجبات مجانية ثلاث مرات يوميًا في Epic Cafe، ويقدم هذا المقهى المأكولات الأمريكية والآسيوية بشكل أساسي، وهناك أيضًا مكافأة رائعة لعملاء المكتب، حيث يحصلون على خصم جيد.

- تـويتر:

انتقل المقر الرئيسي لخدمة المدونات الصغيرة الشهيرة إلى مكان جديد في مدينة سان فرانسيسكو المشمسة، ويوجد كافيتريا مجاني للموظفين، حيث تنقسم القائمة إلى أنواع مختلفة من الأطباق المميزة.

- دروب بوكس:

يقع المكتب الرئيسي لشركة دروب بوكس في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتسمى الكافيتريا الخاصة بهم Tuck Shop وتمتد على حوالي 400 متر، و هناك خيارات غير محدودة تقريباً لأي وجبة، وتجلب الشركة طهاة من أفضل المطاعم حول العالم.