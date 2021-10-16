الامارات | فنانون عرب يغردون على "تويتر" : "حمد لله ع السلامة وائل كفوري"

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون عرب يغردون على "تويتر" : "حمد لله ع السلامة وائل كفوري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدَّر اسم وائل كفوري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له، وحرص العديد من محبيه ونجوم الفن على الدعاء له، متمنين من الله عز وجل أن يعود بسلام مرة أخرى لمواصلة أعماله الفنية.

ونشر الفنان رامي عياش صورة لـ وائل كفورى عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها، قائلًا : "ألف حمد لله ع السلامة للفنان وائل كفوري.. إن شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر.. دعواتنا له بالشفاء العاجل".

من جانبها، نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لـ كفوري عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "سلامة الغالي أخوي وائل كفوري.. خطاك الشر وربي يحميك خوفتنا عليك".

بدوره حرص الفنان راغب علامة على تمنى الشفاء لوائل كفوري، وكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الحمد لله على سلامتك صديقي وائل كفوري بعد الحادث الذي تعرضت له اليوم.. أدعو لك بالشفاء العاجل".

وكان كفوري قد تعرض لحادث سير قاس الليلة الماضية على طريق اوتوستراد بيروت-جبيل، وادخل المستشفى وما زالت الأنباء شحيحة عن حالته الصحية.

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