نموذج دايت اقتصادي للتخلص من الوزن الزائد.. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتار البعض في اختيار الوجبات المناسبة خلال أيام دايت والتي لاتسبب في زيادة الوزن، لذلك نقدم لك نموذج يوم دايت اقتصادي لا يحتوى على لحوم أو دجاج، كما جاء على «سي بي سي» سفرة.

نموذج دايت اقتصادي

الإفطار

عجة مشبعة

بمكونات خفيفة تحضر وجبة إفطار صحية ولن تحتاج إلى أطباق جانبية

طريقة عمل عجة مشبعة

3 بيضات.

2 بياض بيض.

كوب شوفان خشن.

2 كوب فلفل ألوان مقطع.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة زيت.

4 ملعقة كبيرة بذر كتان.

كوب جبنة فيتا قليلة الدسم.

نصف كوب جبنة مبشورة قليلة الدسم حسب الرغبة.

تصف كوب لبن.

طبق سلطة بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

وجبة الغذاء

خطوات تحضير عجة مشبعة

تشوح البصلة المفرومة في ملعقة زيت وتقلب جيدا ثم يتم إضافة الفلفل الألوان ويقلب ونتبل بالملح والفلفل.

يخلط البيض في بولة مع اللبن ثم إضافة بياض البيض وتخفق جيدا مع إضافة الفلفل الأسود.

إضافة الشوفان ثم البقدونس وبذر الكتان وتقلب، ثم إضافة الجبنة الفيتا وتقلب جيدا حتى تذوب الجبنة مع خليط البيض بالشوفان.

وضع الخليط كطبقة فوق طبقة الفلفل الألوان بالبصل ثم نغلق الطاسة بغطاء محكم حتى تمام النضج.

إضافة الجبنة المبشورة بعد النضج وتركها حتى تذوب وتقدم ساخنة مع طبق السلطة.

كفتة خضار

تحضر الكفتة بمكونات اقتصادية مشبعة دون لحم، لتكون الطبق الرئيسي على سفرة الدايت، كل ما نحتاج إليه فرم الخضروات وتقديمها على شكل الكفتة.

شوربة مشروم

طبق جانبي خفيف على الغداء وبمكونات سريعة التحضير.

العشاء

وفي وجبة العشاء تحضر الوجبة المسائية بمكونات مشبعة لاتزيد الوزن ومن الأصناف:

علبه زبادى لايت.

عصير نصف ليمونة.

شاى كشرى.

وتحضر الوجبة عن طريق عصر نصف ليمونة على الزبادي مع رشه قرفة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الشاى

وضع عصير نصف ليمونة على كوب الشاى.