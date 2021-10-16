الامارات | كاظم الساهر يروي قصته بالموسيقى والغناء في "إكسبو 2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يروي قصته بالموسيقى والغناء في "إكسبو 2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

افتتح قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية التي ستقام طوال فترة إكسبو 2020 دبي، على مسرح الوصل بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم. وقدم الساهر خلال الأمسية حكايته ومسيرته بالانغام والموسيقى والطرب، فاستمتع الجمهور بليلة طربية ستبقى في الذاكرة.

واستهل الساهر حفله بكلمة وعد فيها الجمهور بتقديم حكاية حياته بكل محطاتها الحلوة والمرة. واختار أغنية "رائع" ليبدأ بها الحفل الغنائي، والتي أدخل فيها الجمهور بحالة من الحماس مع موسيقاها التي تجمع بين الطرب والايقاعات الشرقية.

واختصر الساهر حياته الموسيقية من خلال الاغنيات التي تعود الى فترات متباينة من مسيرته، مع تقديم تحية خاصة الى الإمارات من خلال أغنية "مليون بوسة". وتباينت الانغام الموسيقية التي قدمها القيصر في الحفل، بين الفصحى واللهجة العراقية، مع تركيزه على الايقاع العراقي، دون ان تغيب ابرز اغنياته بالفصحى وهي "علمني حبك".

أما قبة الوصل فكانت ألوانها تتبدل على انغام الموسيقى ليتكامل العرض الضوئي مع الموسيقى والغناء.

يذكر ان «إكسبو 2020 دبي» وضع برنامجاً مميزاً وحافلاً لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور المتابعين عن بُعد، مستعيناً بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم، اذ ستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع «إكسبو2020» وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة «أمسيات خالدة» على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.