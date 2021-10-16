الامارات | «تيك توك» تضيف ميزة انتظرها الجمهور طويلاً: كتم تعليقات البث المباشر !

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تضيف ميزة انتظرها الجمهور طويلاً: كتم تعليقات البث المباشر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت منصة تيك توك خيار تحكم جديدًا للمذيعين المباشرين الذي يمكنهم من كتم التعليقات من المشاهدين الفرديين داخل البث لفترات زمنية متغيرة.

وسيكون لدى مضيفي البث المباشر الآن خيار كتم مشاهدين معينين لفترة من البث – أو البث بأكمله، إذا اختاروا ذلك، وهي ميزة انتظرها الجمهور طويلاً وطالب بها.

وأوضحت المنصة أنه يمكن الآن للمضيف أو مساعده كتم مشاهد مؤقتًا لبضع ثوانٍ أو دقائق، أو طوال مدة البث المباشر. وإذا تم كتم الحساب لأي فترة زمنية، فإنه يجري أيضًا إزالة سجل تعليقات هذا الشخص بالكامل.

وأضافت: يمكن للمضيفين عبر البث المباشر إيقاف تشغيل التعليقات أو تقييد التعليقات التي قد تكون ضارة باستخدام عامل تصفية الكلمات الرئيسية. ونأمل أن تعمل عناصر التحكم الجديدة هذه على تمكين المضيفين والجماهير على حد سواء للحصول على بث مباشر آمن وممتع.

وتعد القدرة الإضافية لإزالة جميع التعليقات السابقة للمستخدمين إضافة كبيرة، يمكن أن تساعد في إدارة تفاعل البث المباشر، وتقليل الانحرافات غير المرغوب فيها.

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