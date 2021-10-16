الامارات | وائل كفوري ينجو من حادث سير مروّع بكسور في جسمه وتحطم سيارته ... فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري ينجو من حادث سير مروّع بكسور في جسمه وتحطم سيارته ... فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع على طريق جبيل، الليلة الماضية، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كفوري نقل إلى المستشفى دون ذكر أي تفاصيل عن إصابته.

وأظهرت صور من الحادث المركبة التي كان يستقلها كفوري حيث لحقت بها اضرار كبيرة. فيما عزت معلومات صحافية الحادث إلى اصطدام المركبة بحاجز اسمنتي على الطريق السريع الذي يربط مدينة جبيل الساحلية بالعاصمة بيروت.

وفيما تحفظ مستشفى سيدة المعونات في جبيل حيث نُقل كفوري ليلا، عن الإدلاء بأي معلومات بشأن وضعه الصحي، أفادت مواقع إخبارية محلية بأن المغني اللبناني أصيب بكسور في جسمه.

ويُعد كفوري المولود سنة 1974 في مدينة زحلة شرق لبنان، واسمه الحقيقي ميشال كفوري، من أبرز نجوم الغناء العربي في العقدين الأخيرين.

وتصدر الخبر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان على الفور، حيث عبر المستخدمون عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

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