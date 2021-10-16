بالقهوة أو جوز الهند.. طرق مختلفة لتحضير الكيك في المنزل لأولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك جوز الهند، وذلك من خلال برنامجها «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج.

مقادير كيك جوز الهند

كيك

225 جرام زبدة

265 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

140 جرام سكر

3 صفار بيض

6 بياض بيض

350 ملى كريمة جوز هند

300 ملى حليب جوز هند

100 ملى عصير برتقال

370 جرام جوز هند

فروستنج

250 جرام زبدة

450 جرام جبنة كريمي

2 ملعقة صغيرة فانيليا

900 جرام سكر بودرة

340 جرام جوز هند محمص

طريقة عمل كيك جوز الهند

كيك

يخفق بياض البيض والسكر ثم يرفع في بولة

يخفق السكر والزبدة ثم يضاف صفار البيض ثم يضاف جوز الهند والدقيق والملح وبيكنج بودر وعصير البرتقال وحليب جوز الهند وكريمة جوز الهند.

حليب جوز الهند

يوضع الخليط في قالب كيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 35 دقيقة.

فروستنج

تخفق زبدة وجبنة كريمي ثم يضاف السكر البودرة ثم يضاف جوز الهند

يوضع الخليط في كيس حلواني

ثم يوضع الفروستنج في كيس حلواني ويزين الكيك

كيكة القهوة

بينما عرض الشيف الشربيني طريقة عمل كيكة القهوة، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية.

مقادير عمل كيكة القهوة

400 جرام زبدة

200 جرام سكر بودرة

4 بيضات

2 جرام ملح

2 جرام فانيليا

50 جرام قهوة مركزة

600 جرام دقيق

15 جرام بيكينج بودر

50 جرام حبوب قهوة

السيرب

300 جرام سكر

300 جرام ماء

عصير ليمونة

50 جرام قهوة مركزة

طريقة عمل كيكة القهوة

لعمل السيرب ضعي ماء على النار مع السكر وعصير الليمونة وكمية القهوة واتركيها لتغلي وتثقل على النار.

ضيفي البيض إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يصبح قوامه هش وعالي.

اجرشي باستخدام كبة كهربائية حبوب القهوة، واضيفيها مع القهوة إلى الدقيق وكذلك الكيك شيف والفانيليا والملح.

ضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل، واستمري في الخفق حتى يصبح لديك عجينة سائلة وكريمية.

في قالب الكيك المدهون بالزبدة، صبي الخليط ثم ادخليه فرن ساخن مدة 45 دقيقة.

بعد خروجها من الفرن صبي عليها السيرب وقدميها.