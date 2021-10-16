بالقهوة أو جوز الهند.. طرق مختلفة لتحضير الكيك في المنزل لأولادك

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
05:38 ص | السبت 16 أكتوبر 2021
عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك جوز الهند، وذلك من خلال برنامجها «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج.
مقادير كيك جوز الهند
كيك
225 جرام زبدة
265 جرام دقيق
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
140 جرام سكر
3 صفار بيض
6 بياض بيض
350 ملى كريمة جوز هند
300 ملى حليب جوز هند
100 ملى عصير برتقال
370 جرام جوز هند
فروستنج
250 جرام زبدة
450 جرام جبنة كريمي
2 ملعقة صغيرة فانيليا
900 جرام سكر بودرة
340 جرام جوز هند محمص
طريقة عمل كيك جوز الهند
كيك
يخفق بياض البيض والسكر ثم يرفع في بولة
يخفق السكر والزبدة ثم يضاف صفار البيض ثم يضاف جوز الهند والدقيق والملح وبيكنج بودر وعصير البرتقال وحليب جوز الهند وكريمة جوز الهند.
حليب جوز الهند
يوضع الخليط في قالب كيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 35 دقيقة.
فروستنج
تخفق زبدة وجبنة كريمي ثم يضاف السكر البودرة ثم يضاف جوز الهند
يوضع الخليط في كيس حلواني
ثم يوضع الفروستنج في كيس حلواني ويزين الكيك
كيكة القهوة
بينما عرض الشيف الشربيني طريقة عمل كيكة القهوة، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية.
مقادير عمل كيكة القهوة
400 جرام زبدة
200 جرام سكر بودرة
4 بيضات
2 جرام ملح
2 جرام فانيليا
50 جرام قهوة مركزة
600 جرام دقيق
15 جرام بيكينج بودر
50 جرام حبوب قهوة
السيرب
300 جرام سكر
300 جرام ماء
عصير ليمونة
50 جرام قهوة مركزة
طريقة عمل كيكة القهوة
لعمل السيرب ضعي ماء على النار مع السكر وعصير الليمونة وكمية القهوة واتركيها لتغلي وتثقل على النار.
ضيفي البيض إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يصبح قوامه هش وعالي.
اجرشي باستخدام كبة كهربائية حبوب القهوة، واضيفيها مع القهوة إلى الدقيق وكذلك الكيك شيف والفانيليا والملح.
ضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل، واستمري في الخفق حتى يصبح لديك عجينة سائلة وكريمية.
في قالب الكيك المدهون بالزبدة، صبي الخليط ثم ادخليه فرن ساخن مدة 45 دقيقة.
بعد خروجها من الفرن صبي عليها السيرب وقدميها.