بوجه طفولي وصوت ملائكي.. «عائشة» تجذب رواد التواصل بمدحها للنبي «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صوت طفولي عذب تميل له الأذن، يصدح بمدح رسولنا الكريم، في فيديو مدته عدة دقائق، إلا أنه جرى تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، يحتوى على إنشاد طفلة لم تتجاوز الـ10 سنوات، وبالرغم من صغر سنها، نال صوتها إعجاب الكثير من الناس، لتصبح حديث رواد مواقع التواصل المختلفة، خاصًة بعد تحقيق فيديوهاتها مشاهدات عالية.

«عائشة»، صاحبة الـ9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، المقيمة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تكتشف موهبتها منذ صغرها بواسطة معلمتها في الحضانة، «مس أمل» التي تروي لـ «هن» قائلة: «عائشة كانت بتقول نشيد، لاحظت أن صوتها مميز جدًا، فخليتها دايمًا هي اللى تنشد في حفلات الكي جي».

عائشة ليست متفوقة في الإنشاد فقط

قدم الجميع للطفلة «عائشة» التشجيع، وعملوا على تنمية موهبتها، بجانب اهتمامهم بدراستها وحفظها للقرآن الكريم، حيث تروي والدتها: «أنا مؤمنة بموهبة بنتي، وبردو بحفظها قرآن وبعلمها أن ربنا بيرفع بهذا الكتاب»، مشيرة إلى أن الدعم المستمر كان المحفز الرئيسي لتكملة «عائشة» لمسيرتها، وتحقيق حلمها وحلم كل من حولها لها.

على الرغم من تعلق الطفلة بالإنشاد وحبها الشديد له، إلا أن ذلك لم يؤثر على دراستها، فهى تحصل على الدرجات النهائية فى موادها الدراسية، حيث تؤكد والدتها أن المدرسين يحبون صوتها فهي تلقي الأناشيد الصباحية دومًا في الإذاعة المدرسية.

دعم الناس يشجع عائشة لتطوير مهارتها

وتقول الطفلة ذات الـ 9 سنوات لـ «هن»، عن طموحها في المستقبل: «نفسي كل الأطفال يحبوا الإنشاد، ونفسي أكون دكتورة علشان أخفف عن الناس التعبانة».

ولفتت «عائشة» إلى أن رغبتها الأساسية هي توصيل صوتها للناس، موضحة: «ذلك لا يؤثر على حلمى الدراسي»، وتشير الفتاة بأنها لا تحب المهرجانات، ووجهت رسالة إلى جيلها بضرورة الاهتمام بالأناشيد الدينية، التي تحمل رسالة إحياء التراث القديم في حب الإنشاد.

والدة عائشة تشعر بالسعادة والفخر تجاه ابنتها، حيث قالت إنهم لم يتوقعوا هذا الدعم الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شجعوا ابنتهم على الاستمرار، من خلال التفاعل المستمر على فيديوهاتها، مشيرة: «شعرنا بالسعادة، والفخر تجاه ابنتنا».

وأضافت والدتها أن موجة الدعم لابنتهم، كان لها التأثير الإيجابي عليها، خاصةً بعدما اهتمت بتنمية مهاراتها الصوتية، والإقبال على حفظ الكثير من الأناشيد.