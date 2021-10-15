وصلة رقص لـ يسرا وسمية الخشاب وآسر ياسين على «3 دقات» في الجونة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تزال الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الأولى «3 دقات» عالقة في أذهان المتابعين ونجوم المهرجان أيضًا، وعلى رأسهم الفنانة يسرا التي عادت للغناء بهذه الأغنية، التي حققت حينها نجاحًا كبيرا، ولا تزال رائجة حتى يومنا هذا.

وعلى الرغم من الوصول للنسخة الخامسة من المهرجان، ووجود 5 أغنيات رسمية له، لا يزال ارتباط النجوم بهذه الأغنية قائمًا.

وصلة رقص لـ يسرا وسمية الخشاب وآسر ياسين في الجونة

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل، بعدة لقطات مصورة، ترصد سهرة الفنانين والفنانات عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني، داخل أحد أماكن السهر بالجونة.

وأظهر المقطع وصلة رقص على الأغنية الشهيرة «3 دقات» للفنانة يسرا بصحبة الفنان آسر ياسين، والفنانة سمية الخشاب، التي تحضر المهرجان للمرة الأولى، بمشاركة العديد من الفنانات، وعلى رأسهن ليلى علوي، وإيناس الدغيدي وغيرهما.

افتتاح مهرجان الجونة

وكان عدد كبير من الفنانين حضروا «ريد كاربت» الفيلم المغربي «علّي صوتك»، من بينهم يسرا ومنة شلبي وجميلة عوض وليلى علوي ودرة وطارق الإبياري وأمينة خليل وأحمد داود وعلا رشدي وعدد آخر من الفنانين.

وحضر حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد سليم وأحمد السقا وآسر ياسين وأشرف عبدالباقي وشريف منير وداود حسين ونادين نسيب نجيم ومايا دياب ومحمد رمضان ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.

وكُرم الفنان أحمد السقا، وجرى منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ونظم له مؤتمر صحفي صباح اليوم، تحدث فيه عن مشواره الفني، وعن تحضيره لمسلسل «الاختيار 3».