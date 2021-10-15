"أستك منه فيه".. سخرية من رباط بنطلون عصام السقا بإطلالته في ثاني أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من السخرية سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من الإطلالة التي ظهر بها الفنان الشاب عصام السقا، خلال مشاركته على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

وظهر السقا بإطلالة كاجوال مرتديًا قميص أبيض مخطط ومفتوح على الصدر ليظهر السلاسل التي يرتديها، ونسقه مع بنطلون باللون الرمادي.

وحاول السقا إطفاء لمسة من الاختلاف على إطلالته بوضع رباط من الصوف حول خصره بدلًا من الحزام التقليدي.

وعلق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الصورة المتداولة، قائلًا: "كان ساب البنطلون يقع أشيك"، وسخرت أخرى: "أستك منه فيه".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة أمس الخميس، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة