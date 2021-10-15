مهرجان الجونة.. دارين حداد بإطلالة جريئة في ثاني الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

ظهرت الفنانة التونسية دارين حداد على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.