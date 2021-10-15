ناهد السباعي بجيبة قصيرة وكروب توب في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة ناهد السباعي صوراً لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة الإنفلونسر مكاوي في اليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وطلت ناهد بجيبة قصيرة باللون البرتقالي الغامق، ومعه كروب توب أبيض بقصة الأكمام البافي، وسليبر باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اختارت مجوهرات مكونة من إسورة عريضة، واعتمدت مكياجاً قوي، وكان شعرها مرفوعاً لأعلى.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.