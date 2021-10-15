بوسي شلبي تتألق بالأسود اللامع في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي على صفحتها بـ"إنستجرام"، صورا لها من فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وتألقت بفستان قصير فوق الركبة بالأسود والفضي، مزين عند الرقبة بفيونكة كبيرة باللون الأسود، وجزء من الفستان على شكل جيب منفوش بالفضي اللامع.

وانتعلت بوسي صندل بنفس لمعة الفستان، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر الملموم.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.