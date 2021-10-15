مهرجان الجونة.. مايان السيد بإطلالة ناعمة في اليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء مرسي

ظهرت الفنانة مايان السيد في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة بإطلالة ناعمة.

وطلت مايان بفستان قصير فوق الركبة باللون الأصفر، ويتميز بأنه بقصة الكم الواحد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، ومجموعة خواتم

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.