رانيا بفستان قصير ودرة كالأميرات.. أبرز إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

الفساتين من أكثر الأشياء التي تهتم بها نجمات الفن على السجادة الحمراء، وظهرت النجمات في اليوم الثاني لمهرجان الجونة بدورته الخامسة بإطلالات مميزة وتنوعت بين الأنيقة وغير التقليدية.

ويستعرض الخليج 365 في الصفحات التالية أبرز إطلالات النجمات في اليوم الثاني للمهرجان:

أمينة خليل:

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا كت باللون الذهبي، تميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم ومجموعة أساور ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

نسرين طافش:

وطلت الفنانة نسرين طافش بفستان متعدد الألوان بقصة الكب ومزينا بالتطريزات من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا وإكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، واختارت ترك شعرها منسدلا.

جميلة عوض:

كما طلت الفنانة جميلة عوض بفستان كت باللونين الأورانج والبيبي بلو، وتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

أسماء جلال:

وتألقت الفنانة أسماء جلال بفستان قصير باللون الأزرق، بقصة الكب، وبه اكستنشن من نفس اللون، ونسق معه صندل بكعب عال باللون الفضي.

ميس حمدان:

وظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان باللون البيبي بلو بقصة الكب ومزود بالكشكشات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط وخاتم.

يسرا:

وتألفت الفنانة يسرا ارتدت فستانا أنيقا فضفاضا من الستان الأحمر، بصيحة الكتف الواحد وبفتحة ساق طويلة، ونسقت كلاتش باللون الذهبي، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والأحمر كلون للشفاه.

درة:

وطلت الفنانة درة بفستان يشبه إطلالة أميرات ديزني، منفوش باللون الرصاصي الفاتح مزين بالچوبير والفصوص، والجزء الآخر من التل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش دائرية الشكل بنفس لون الفستان، وحذاء كعب عالي بنفس اللون والتطريز، واعتمدت درة على تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

تارا عماد:

وطلت الفنانة تارا عماد بفستان قصير فوق الركبة باللون البيج بقصة الكب، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وحلق.

- داليا البحيري

وطلت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا قصيرا كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- رانيا يوسف

وظهرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.