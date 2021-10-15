أجرأ إطلالة على ريد كاربت ثاني أيام الجونة.. ثراء جبريل بفستان مفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

ظهرت الفنانة الشابة ثراء جبريل على السجادة الحمراء، في اليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الخامسة، بإطلالة جريئة.

وطلت بفستان باللون الأزرق، بفتحة واسعة من عند الصدر، وبفتحة كبيرة من عند البطن وبها حرف الـx، وبه اكستنشن من نفس قماش الفستان، منتعلة حذاء بكعب عال باللون السيلفر. واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً، واعتمدت مكياجاً قوي.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.