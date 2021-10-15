هالة صدقي بفستان قصير في اليوم الثاني لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة هالة صدقي صوراً لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات على السجادة الحمراء رفقة بوسي شلبي ولبلبة، في اليوم الثاني من مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

وطلت بفستان قصير به رسومات، ونسقت معه شنطة باللون البيج الغامق، وصندل بسيط بمزيج من اللوني الأسود والذهبي.

ومن الناحية الجمالية اختارت مجوهرات مكونة من حلق طويل وخاتم، واعتمدت مكياجاً قوي، وكان شعرها مرفوعاً لأعلى بقصة الذيل حصان.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.