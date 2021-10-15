بضفيرة روبنزل وبدلة رجالي.. ليلى أحمد ظاهر في ثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر في ثاني أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة غير مألوفة، مرتدية بدلة باللون الرصاصي، بجاكيت قصير وبنطلون كلاسيك، وتوب أبيض.

ونسقت مع الإطلالة أقراط طويلة باللون الأزرق اللامع، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ضفيرة أميرات ديزني روبنزل.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.