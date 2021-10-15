باللون البنفسجي.. إطلالة غريبة لـ نيكولا معوض في ثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

إطلالة غريبة ظهر بها الفنان اللبناني نيكولا معوض، على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهر نيكولا ببدلة عصرية ومختلفة باللون البنفسجي، خطف بها الأنظار خلال ظهوره إلى جانب زوجته التي كانت ترتدي فستان قصير أبيض بقصة الكرانيش على الكتف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أ ضاء شمعة ميلاده الخامسة أمس الخميس، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة