الصور الأولى من زفاف شقيق ياسمين صبري.. غياب الفنانة وأسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري مجموعة من صور حفل زفاف نجله «بلال» الذي أقيم اليوم الجمعة، على متن إحدى البواخر النيلية، وذلك بعد عزوف «ياسمين» ووالدتها وأشقائها عن الحضور.

الفنانة نهال عنبر ضمن الحضور

وخلال الصور التي شاركها الدكتور أشرف صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر العروسان بصحبة بعض الحضور ومن بينهم الفنانة نهال عنبر.

والد ياسمين صبري يشن هجوما عليها

وقبل ساعات شن والد ياسمين صبري هجومًا عليها ووالدتها وأشقائها، مؤكدًا أن جميعهم رفضوا حضور حفل زفاف نجله «بلال».

ووصف ابنته «ياسمين» وزوجته وأبناءه بالـ«شياطين» في منشور عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوا له، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات آخرين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع أصبح لأبني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين».

خلافات بين ياسمين صبري ووالدها

وخلال الفترة الماضية نشبت خلافات بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها الدكتور أشرف صبري، بعد زواجها، إذ هاجمها حينها بسبب عدم موافقته على تلك الزيجة، وأنها لم تحترمه أو تقدره.

يشار إلى أن الفترة الحالية تشهد الكثير من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعض الصحف الإلكترونية بشأن تأليف الفنانة ياسمين صبري لمسلسل جديد لها، ما دفع «صبري» إلى الرد بنفي هذه الشائعة.

وتصدرت الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث على جوجل، كما أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها مساء أمس، في مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة والتي تشهدها حاليًا مدينة الغردقة السياحية.