من هو زوج نجلاء بدر بعد ظهوره معها في مهرجان الجونة؟.. «رجل أعمال يدعم نجاحها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة مميزة في افتتاح فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وفور ظهورها على السجادة الحمراء، توجهت لها عدسات الكاميرات، لرصد إطلالتها، التي ربما تكون الأجرأ في المهرجان حتى الآن، كما أنها ظهرت بصحبة زوجها محمد عفيفي بعد غياب طويل عن الظهور سويًا.

إطلالة نجلاء بدر

وخطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بعد ظهورها بفستان جريء كشف عن منتصف جسدها، مصنوع من القطيفة باللون الأسود، وبكم واحد فقط، بينما جاء الجزء الأيسر منه شفافا كاشفا عن جسدها، معتمدة على وضع قطعة من القماش المطرز على منطقة الصدر، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة ريدة تمراز، التي أكدت لـ«الوطن» أن الفستان مستوحى من الحضارة الفرعونية.

من هو زوج نجلاء بدر؟

وعلى الرغم من انشغال الجمهور بالفنانة نجلاء وإطلالتها، اهتم الكثيرون بزوجها الذي اصطحبها على السجادة الحمراء في ظل غياب ظهورهما سويًا بالفعاليات الفنية.

ويستعرض «هُن» عدة معلومات عن زوج نجلاء بدر الذي ظهر معها على السجادة الحمراء، حسب أحاديث سابقة لها في عدة برامج سابقة.

- رجل أعمال يُدعى محمد عفيفي.

- أعلنا ارتباطهما عام 2016، عقب لقاء جمعهما في 2015.

- تزوجا عقب الخطبة بفترة قصيرة، تحديدًا في 20 يونيو 2016 في أحد الفنادق الكبرى.

- هو الزوج السابق للإعلامية نهال عهدي، وأنجب منها طفلا واحدا حضر حفل زواجه بنجلاء بدر.

- قالت نجلاء بدر إنها رفضته في البداية، لعدم ثقتها بجدية طلبه للزواج منها، وذلك في برنامج «من طقطق لسلام عليكو» على إذاعة «إنرجي».

- أكدت أنها تعيش حياة هادئة معه بسبب وجود نقاط مشتركة بينهما.

- تحدثت نجلاء بدر عن تأثير زوجها الكبير في حياتها، مؤكدة أنه يقف خلف كل نجاح لها.

- زادت بعض الشائعات حول انفصالهما في 2019، لكنها نفت الأمر في برنامج «عرب وود»، مؤكدة أنها تتعمد إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.