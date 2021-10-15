ثاني أيام الجونة.. داليا البحيري تتألق بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة داليا البحيري على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستانا بقصة الكب باللون الأسود ومزينا بالتطريزات باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.