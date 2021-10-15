إطلالات الجونة.. هند بالأصفر وياسمين ملفتة ونجلاء جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تألقت النجمات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس، بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم إطلالات حفل الافتتاح، التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

هند صبري:

طلت الفنانة هند صبري بفستان بقصة الكب باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ياسمين صبري:

ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مايان السيد:

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان بقصة الكب باللون النبيتي ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أسماء جلال:

تألقت الفنانة أسماء جلال بفستان بقصة الكب باللون الفضي وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ليلى علوي:

كما ارتدت الفنانة ليلى علوي فستانا باللون الفضي مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كب، مجسم يبرز رشاقتها باللون الأزرق الداكن، وفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الصارخ.

نجلاء بدر:

وارتدت نجلاء بدر فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.