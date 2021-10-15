إطلالة ناعمة.. تارا عماد تتألق بفستان قصير ثاني أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت الفنانة تارا عماد على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وطلت بفستان قصير فوق الركبة باللون البيج بقصة الكب، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وحلق.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.