كأميرات ديزني.. درة تتألق على الريد كاربت ثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألقت أيقونة الأناقة وملكة الريد كاربت الفنانة درة على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وارتدت درة فستانا يشبه إطلالة أميرات ديزني، منفوش باللون الرصاصي الفاتح مزين بالچوبير والفصوص، والجزء الآخر من التل.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش دائرية الشكل بنفس لون الفستان، وحذاء كعب عالي بنفس اللون والتطريز.

واعتمدت درة على تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.