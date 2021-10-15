بالأحمر اللامع.. يسرا تتألق على ريد كاربت الجونة في ثاني أيامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء لليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

يسرا ارتدت فستانا أنيقا فضفاضا من الستان الأحمر، بصيحة الكتف الواحد وبفتحة ساق طويلة.

ونسقت كلاتش باللون الذهبي، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والأحمر كلون للشفاه.

وتوجت الإطلالة بأقراط طويلة تشبه أشعة الشمس باللون الذهبي وأسورة بنفس اللون.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.