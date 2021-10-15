مهرجان الجونة..ميس حمدان تتألق بفستان أنيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_علاء أحمد

طلت الفنانة ميس حمدان على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وتألقت بفستان باللون البيبي بلو بقصة الكب ومزود بالكشكشات عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط وخاتم.

واختارت ميس أن تترك شعرها منسدلا.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.