8 نجمات بإطلالات متشابهة على السجادة الحمراء في الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

انطلق مساء أمس فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وتصادف تشابه ألوان وتصاميم فساتين النجمات على السجادة الحمراء.

لذا نعرض لكم فساتين النجمات التي تشابهت في لون الفستان أو التصميم، خلال الألبوم المرفق بالأعلى وما يلي:

- هند صبري وياسمين صبري:

تألق كل منهما بإطلالة تحمل نفس اللون، حيث ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن باللون الأصفر، بينما ظهرت الفنانة هند صبري بفستان طويل بنفس اللون بقصة الأوف شولدر.

- درة ولجين عمر:

ارتدت الإعلامية لجين عمر فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود، بقصة الأوف شولدر، ومزود بإكستنشن من الخلف باللون الأسود، وطلت أيضا الفنانة درة بإطلالة مشابهة بنفس اللون والقصة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود، بقصة الكتف الواحد (الأون شولدر)، وبه كرانيش من عند منطقة الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود

- مايا دياب وكارن وازن:

وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، ونسقت قفازات جلدية من نفس اللون، ولفتت الأنظار بارتدائها شابو أحمر ضخم على رأسها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

كما طلت عارضة الأزياء والفاشونسيتا كارن وازن بفستان يحمل نفس اللون وفتحة الساق الجريئة.

- أمينة خليل وميس حمدان:

رغم أن هناك اختلاف كبير في قصة كل فستان، إلا أن التشابه كان واضحا في التداخل بين الأسود والفضي في إطلالة الفنانة أمينة خليل وميس حمدان.