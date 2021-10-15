فستان "احتضان جسدي وحقي في الوجود ".. آخر تقاليع سارة عبدالرحمن في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ما بين فستان من الوكالة وآخر يعبر عن الطبيعة أو من أكياس البلاستيك، اعتادت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، إثارة الجدل حول إطلالاتها التي تظهر بها خلال الفعاليات الفنية المختلفة.

فعادة ما تحرص سارة أن توجه رسالة من إطلالاتها، سواء كان ذلك بأفكار تؤمن بها، أو ثقافة ترغب في الترويج لها، وهو ما اتبعتها في آخر إطلالة لها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أمس الخميس.

تحدثت سارة خلال حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" عن إطلالتها بالأمس التي ظهرت خلالها مرتدية فستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة بقصة الكب، وبه فتحة كبيرة من الساق، وقالت إن هذه الإطلالة تعبر حق المرأة في الوجود.

وقالت: "حقي في الوجود، امرأة في الوقت ده، في العصر ده، في اللحظة دي بكل مشاعري، احتياجاتي، مخاوفي، طموحاتي، و حدودي، حقي في الوجود في جسدي، حقي في احتضان جسدي بأنوثته وذكورته، بكل ما يحمل من جمال، ومن عيوب، من تروما، من جروح و من قصص".

وتابعت سارة: "مش عشان أكون جزء من موجة أو تريند أو هدف سامي، و لكن للوجود، للوجود بلا أسف، لاحترام وجودي، لاحتواء كل كياني، لإعادة اقتناء جسمي، لإتاحة مساحة لحريتي وكل اللي بعبر عنه، لأكون نفسي بالكامل".

وأشارت إلى أن الفستان الذي ارتدته اختارته ليعبر عن مرحلة جديدة تمر بها في علاقتها بنفسها، ولفتت إلى أن التصميم اعتمد على الرسم واختيار ألوان متعددة وتم إنجازه خلال شهرين من العمل الجاد.

وعبرت عن دعم المُنتج المصري، حيث لفتت إلى أن الفستان مُصمم من قِبل براند مصري، يطلق عليهrebelcairo ، وهو براند يرتكز على الرسومات باليد للتصاميم المطبوعة والمُخيطة في القاهرة، ويهدفون نحو المزج بين الخامات والموضة والفن.

- فستان بألوان الطبيعة

لم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي اختارت فيها سارة إطلالة تعبر عن فكرة معينة تريد توصيلها، ففي الدورة الماضية من مهرجان الجونة، اختارت ارتداء فستان بسيط بألوان قالت إنها مستوحاة من الطبيعة، من نفس البراند.

كان الفستان مُتداخل الألوان، بين الأزرق والبنفسجي والأخضر، وعند الخصر وضعت وشاح من الشيفون الرقيق، وبدت بإطلالتها فتاة تسير على الشواطئ للاستمتاع بإجازتها الصيفية، مُبتعدة تمامًا عن اعتماد إطلالة اعتيادية تشبه فنانات مهرجان الجونة السينمائي التي تميل إلى الاختيارات الكلاسيكية.

واستعانت الفنانة بحذاء ذهبي مُنسقة إياه مع اكسسوارات باللون الذهبي، حتى تختتم إطلالتها البسيطة، التي ربما ترغب من ورائها إلى إثبات أن الجمال لا يقتصر على سعر الملابس، إذ أن فستانها لا يتخطي الـ 700

- فستان من أكياس البلاستيك

وفي الدورة الثالثة من مهرجان الجونة اختارت الظهور بفستان من أكياس البلاستيك المُعاد تدويرها، موضحة آنذاك أن فستانها مستخلص من 30 كيس بلاستيك تم إعادة تدويره، وصممته مصممة الأزياء المعروفة إزميرالدا رضوان، التي تعمل ضمن براند مشهور يقدّم تصاميم للحقائب من أكياس البلاستيك، بهدف التوعية للحفاظ على البيئة.

-فستان من وكالة البلح

وكانت سارة بدأت إثارة الجدل حول إطلالتها عندما ظهرت خلال مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، بفستان من "وكالة البلح"، حسب ما قالت عبر "فيسبوك" بعد ظهورها بالفستان الأسود، قائلة: "من أكتر الحاجات الممتعة في شغلي هي فرصة أني أتعامل مع مصممين أزياء وستايليستس شاطرين للتعبير عن نفسي من خلال اللبس، بس لحفل ختام مهرجان القاهرة اخترت إني البس فستان اشتريته من وكالة البلح (حتة الهدوم المستعملة) بـ ٣٧٠ جنيه".