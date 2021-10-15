5 فساتين بقصة الأميرات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

عادة ما تشهد السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجانات النفية على إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، غير إن بعض النجمات يعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم 5 فساتين بقصة الأميرات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

- ميس حمدان:

طلت الفنانة ميس حمدان بفستان طويل باللون الأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، بقصة الكتف الواحد(وان شولدر)، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- شيرين رضا:

تألقت الفنانة شيرين بفستانا منفوشا، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين، وبمكياج ناعم، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

- بشري:

طلت الفنانة بشري بفستان قصير منفوش بدرجات اللون الأصفر والبرتقالي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي.

- هنا شيحة:

وظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان كت منفوش باللون الأسود، وتميز بأنه مزينا بالورود بألوان مبهجة، بقصة القلب عند منطقة الصدر، وبمكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة متعددة الطبقات، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعة لأعلى.

- هبة السيسي:

ارتدت الفنانة هبة السيسي فستان منفوش باللون الفضي لامع، بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الضفيرة، وزينت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من حلق، ومجموعة أساور إضافة إلى كلاتش بنفس لون الفستان.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح أمس حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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