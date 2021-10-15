ياسمين صبري ترتدي نفس فستان جورجينا في افتتاح الجونة.. تعمد أم صدفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 الذي أقيم مساء أمس الخميس، وظهرت مرتدية فستان باللون الأصفر من تصميم رامي قاضي.

الفستان بقصة الكتف الواحد "وان شولدر"، ومزود باكستنشن، من خامة قماش الشيفون أعطى له شكلًا مميزًا، ومضلع ومزين بتطريز مضلع براق من نفس اللون

وعلى الرغم من أن الفستان جاء مميزًا إلا أننا رصدنا، أنه يشبه كثيرًا أحدث الفساتين التي ارتدتها الفنانة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز المرتبطة بلاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، في أحدث جلسة تصوير لها.

وعادة ما يجري المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنات بين إطلالات ياسمين صبري وجوروجينا، بعد أن تكررت المصادفات بارتدائهما إطلالات متشابهة.

وبالمقارنة بين الإطلالاتين، فإن ياسمين صبري أجرت بعض التعديلات على الفستان الذي جاء من مجموعة المصمم اللبناني رامي قاضي لربيع وصيف 2020، فاختارت لونًا مختلف حيث إن اللون الأصلي للفستان والمعروض على الموقع الرسمي الخاص بمصمم الأزياء الشهير، جاء باللون الأزرق السماوي ومزين بحزام عند الخصر، فيما اختارت ياسمين اللون الأصفر وتخلت عن الحزام.

أما عن جوروجينا فاختارت وضع بعض التغييرات أيضًا، حيث قررت أن يكون أقصر كثيرا وبدون أكمام وموصول بوشاح طويل من أحد الجوانب، لكنه جاء قريبًا أيضًا من التصميم الأصلي.

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