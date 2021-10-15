إطلالات متشابهة في مهرجان الجونة 2021.. جرأة الألوان والتصميمات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ بداية الليلة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، وتوافد الفنانات علي السجادة الحمراء، خطف بعضهن الأنظار بالإطلالات المتميزة والغريبة، في حين ظهرت أخريات بإطلالات متشابهة إلى حد كبير من حيث الاستايل، والتفاصيل واللون في أحيان أخرى، في الوقت الذي سيطر اللون الأسود على كثير من إطلالات المهرجان، وفيما يلي أبرز الإطلالات المتشابهة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الخامسة.

إطلالات النجمات المتشابهة في مهرجان الجونة 2020

ظهرت الفنانات دينا الشربيني، وتارا عماد، ومنه شلبي، بإطلالات متشابهة إلى حد كبير، إذ كشفت التصيممات الثلاثة، جزءا من البطن والأكتاف مع فتحة من الأمام تظهر الساق، وهي الفتحة المعروفة بفتحة هوليوود، وعلى الرغم من تشابه تفصيلة الفساتين الثلاثةـ إلا أنها تميزت بألوان مختلفة كليا.

وتشابهت إطلالة الفنانة ياسمين صبري، مع إطلالة الفنانة هند صبري، إذ ظهرت الفنانتان، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، بفساتين من اللون الأصفر بقصة «وان شولدر».

الأسود الكلاسيكي والجريء في مهرجان الجونة

الفساتين السوداء الأنيقة المتداخل معها لون آخر، جمعت كلا من الفنانة درة زروق، والفنانة مني زكي، وظهرتا في غاية الجمال والبساطة الكلاسيكية المميزة.

ارتدت الفنانة أروى جودة، فستان سيلفر كب بفتحة ساق جريئة وأشرطة سوداء، تشابه في الاستايل، مع فستان الإعلامية ناردين فرج، التي ارتدت تصميما مشابها له، مفتوح من الظهر برابطة عنق، بقليل من الإكسسوارات، التي تزين الفستان من أعلى، بخلاف فتحة الساق الجريئة أيضاً.

وظهرت أيضا الفنانة رانيا يوسف، بفستان نفس قصة فستان أروى جودة، لكن باللون الأزرق الداكن.