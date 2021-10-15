لحظة إنقاذ ليلى علوي من السقوط على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتنافس العديد من الفنانات على السجادة الحمراء، بالمهرجانات والمحافل الفنية، للظهور بأفضل إطلالاتهن، ووسط ذلك التنافس تشهد الـ«ريد كاربت» باستمرار العديد من المواقف المحرجة أو الغريبة، وأمس، مع افتتاح فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، شهدت السجادة الحمراء العديد من الإطلالات المختلفة، فضلًا عن بعض المواقف والمشاهد الأخرى.

لحظة إنقاذ ليلى علوي من السقوط على السجادة الحمراء

واحد من المشاهد التي التقطتها عدسات الكاميرات، عندما كادت الفنانة ليلى علوي، أن تسقط على السجادة الحمراء، قبل بدء فاعليات المهرجان.

وكانت الإعلامية إنجي علي، نشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي تستقبل الفنانة دينا الشربيني، والفنان حسن أبو الروس، لتظهر الفنانة ليلى علوي في الخلفية، في لحظة إنقاذها من السقوط أرضًا، بسبب فستانها.

إطلالة ليلى علوي

وتألقت الفنانة ليلى علوي، مساء أمس، بفستان من السيلفر الداكن، تميز بأكمام طويلة للغاية، وله فتحة ساق في المنتصف متوسطة الطول، كما اعتمدت على الشعر الويفي والمكياج الصارخ.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت، مساء أمس، الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، بحضور عدد كبير من الفنانات من بينهن دينا الشربيني ويسرا وليلى علوي وسمية الخشاب ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ونسرين طافش وشيرين رضا وغيرهن.

وكان مهرجان الجونة شهد صباح أول أمس الأربعاء، حريقًا في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكن جرت السيطرة عليه من قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات لـ14 شخصا فقط.