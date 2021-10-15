الامارات | خروج محطة الفضاء الدولية مؤقتا عن محورها المداري بعد اختبارات صاروخية روسية

شكرا لقرائتكم خبر عن خروج محطة الفضاء الدولية مؤقتا عن محورها المداري بعد اختبارات صاروخية روسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت موسكو أن محطة الفضاء الدولية خرجت من محورها المداري الجمعة بعد تشغيل محركات مركبة فضائية روسية، لكنها قالت إن المشكلة حُلت و«لا يوجد أي خطر».

وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» في بيان إن الاختبار على محركات صاروخ «سويوز إم إس -18» أسفر عن «إعادة توجيه مؤقتة لمحطة الفضاء الدولية».

وأشارت الوكالة إلى إعادة التوجيه إلى المسار الطبيعي «على الفور بفضل عمل» الأفراد الروس في طاقم محطة الفضاء الدولية.

وأكدت الوكالة الروسية أن «المحطة والطاقم على متنها ليسوا في خطر».

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث على متن محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر علمي دولي يدور حول الأرض.

ففي يوليو، أدى الاشتعال غير المتوقع لمحركات وحدة ناوكا الروسية الملتصقة بمحطة الفضاء الدولية، إلى تحريك المحطة 45 درجة خارج موقعها.

وكان على الطاقم تشغيل محركات الدفع للجزء الروسي من المحطة لاستعادتها.

وواجه قطاع الفضاء الروسي صعوبات كثيرة في السنوات الأخيرة، بين عمليات الإطلاق الفاشلة وفضائح الفساد.

لكنه يريد إعادة الانطلاق بمشاريع طموحة، مثل بناء محطته الفضائية الخاصة أو قاعدة قمرية مع الصين.

وتأتي الحادثة الجديدة في وقت تستعد وكالة روسكوسموس لإعادة ممثلة ومخرجة روسية إلى الأرض بعد انتقالهما إلى متن محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم في المدار للتقدم على مشروع أميركي مع توم كروز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news