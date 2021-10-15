فساتين افتتاح مهرجان الجونة.. فنانات خطفن الأنظار بالأناقة والجرأة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فساتين افتتاح مهرجان الجونة، العنوان الأكثر تصدرًا لمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تألق الفنانات على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، في مدينة الجونة السياحية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومشاركة مؤسسي المهرجان المهندس نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والقائمين على إدارة المهرجان السينمائي.

وعلى السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، شارك كثير من الفنانات بإطلالاتهن المتباينة، فمنهن من تميزت بالأناقة والبساطة، وخطفت الأنظار بإطلالتها البسيطة، وبعضهن تعرضن للانتقادات، بسبب الجرأة، وغيرهن تميزن بإطلالات مختلفة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز فساتين مهرجان الجونة، التي ظهرت بها الفنانات على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح.

منة شلبي.. مكشوف البطن

تميزت الفنانة منة شلبي، على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة، بارتداء فستان أبيض مميز، مكشوف البطن، وجزء من الظهر، كشف عن التاتو المرسوم على كتفيها، وتميز الفستان بكونه بموديل حمالات، دون أكمام، مع فتحة هوليود التي كشفت عن ساقيها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مع مكياح صارخ، بألوان صريحة.

درة.. لونان وكتف واحد

ظهرت الفنانة درة، مرتدية فستان طويل من اللونين الأبيض والأسود، بقصة الكتف الواحد، وبه كرانيش من عند الصدر، مزود بـ«إكستينشن» باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

نجلاء بدر.. الأكثر جرأة

لفتت الفنانة نجلاء بدر الانتباه بإطلالة جريئة، من خلال فستان أسود اللون، مكشوف من منطقة الصدر، وبتصميم غريب من ابتكار فريدة تمازا، مصمة الأزياء المصرية العالمية.

شيرين رضا.. إطلالة ملكية

جذبت الفنانة شيرين رضا، الأنظار إليها بارتاء فستان من اللون الفضي، منفوش، ويحتوي على تطريزات اللامعة، ووصفها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الإطلالة الملكية».

رانيا يوسف.. فستان مكشوف

تألقت الفنانة رانيا يوسف، بمجرد ظهورها على «ريد كاربت» مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث أطلت بفستان باللون الأزرق بفتحة مكشوفة من على القدم، واختارت استايل الكب المفتوح من الكتف.

مايا دياب.. صاحبة الإطلالة الأغرب

أثارت الفنانة مايا دياب الأنظار وأثارت الجدل بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، إذ أطلت بفستان يعتبر هو الأكثر غرابة في حفل الافتتاح، إذ جاء من اللون الأحمر، وأنيق، تميز بكونه أوف شولدر، بأكمان طويلة، له فتحة ساق من الأمام، ارتدت معه حذاء برقبة طويلة من الجلد باللون الأحمر، وقفازات جلد باللون الأحمر أيضًا، بخلاف ارتداء «شابوه» عملاق بنفس اللون، بحجم يشبه «الشمسية».