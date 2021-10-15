ساعات تفصل المصري نايل نصار عن الزواج من ابنة ثالث أغنى رجال العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب ممتدة منذ سنوات، تتوج أخيرا، بإعلان جينفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ثالث أغنى الرجال في العالم، الزواج من حبيب عمرها نايل نصار، ابن أحد المهاجرين المصريين، الذي يعيش في الولايات المتحدة، بعدما أمضى وقت من طفولته رفقة عائلته في الكويت، قبل أن يقرر الاستقرار في ولاية شيكاغو الأمريكية.

ويقام حفل الزفاف في مزرعة شهيرة باسم «North Salem»، تملكها العروس ابنة بيل جيتس، التي تصغر حبيبها بنحو 5 أعوام، إذ يتكلف حفل الزفاف أكثر من مليوني دولار، بحسب صحيفة «New York Post» الأمريكية.

قصة حب ابنة بيل جيتس ونايل نصار

يعيش الثنائي قصة حب منذ عدة سنوات، انتهت بالخطوبة في يناير من العام الماضي، وتجمعهما عدة هوايات منها حبهما للفروسية، إذ بدأت «جينيفر» رحلتها مع اللعبة عندما كانت في السادسة، ثم احترفت لتشارك في العديد من البطولات العالمية على مدار سنوات، بحصانها «أليكس».

وجاءت انطلاقة نايل نصار، 29 عامًا، في الفروسية وهو في الخامسة من عمره، ليبدأ في قفز الحواجز في سن العاشرة، حتى يصبح بعدها فارسا محترفا، يلعب باسم بلده الأم مصر، ويفوز بالعديد من البطولات منها بطولتي كأس عالم، حسب الموقع الرسمى لجولة الأبطال.

معلومات عن نايل نصار

- أقام نايل نصار مع عائلته منذ كان عمره 5 أعوام، وغادرها بعمر 9 سنوات إلى الولايات المتحدة.

- تابع دراسته الثانوية والجامعية مع شقيقه الأكبر سنا منه.

- ثروته 100 مليون دولار، وفقا لموقع «العربية».

- شريك في مؤسسة CWD المتخصصة بالفروسية وفعالياتها.

- يملك مجموعة إسطبلات لسلالات خيول عريقة، تدرّ تجارتها المال عليه.

كيف تحدثت ابنة بيل جيتس حبيبها؟

تغزلت ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس في حبيبها المصري، خلال حوار لمجلة «سايد لاينز ماجازين»، قائلة: «نايل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية، هو أن أؤمن بنفسي، كما أنه يحرص على دعمي، والتواجد بجانبي دائما باستمرار»، كما كتبت عنه عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»: «نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه».