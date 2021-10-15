"السن مش عائق".. نجمات يتربعن على عرش الأناقة في افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثبتت الكثير من النجمات أن السن ليس عائقا للشياكة والجمال والتميز، نستعرض في هذا التقرير أبرز إطلالة أيقونات الجمال والأناقة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان منفوش ومزين بالفصوص البراقة، ما جعل إطلالتها كالعروس.

يسرا

كما لمعت يسرا كعادتها على السجادة الحمراء بإطلالة أنثوية ناعمة، إذ ارتدت فستانا باللون الأزرق الفاتح بأكمام طويلة طائرة ومزود بطبقة شفافة عند منطقة الصدر مزينة بالفصوص.

لبلبة

وطلت لبلبة بفستان ذهبي لامع أنيق متناسق مع جسمها وملامحها، أبرز شياكتها وعكس أناقتها المعتادة.

إلهام شاهين

وبفستان مزين بالنقوشات والورود تألقت النجمة إلهام شاهين على الريد كاربت، ولعل هذه ليست المرة الأولى، تحب إلهام شاهين الفساتين التي تتسم بالطبعات والنقشات.

هالة صدقي:

وبفستان من تصميم هاني البحيري تألقت الفنانة هالة صدقي وعبرت عن فخرها بارتداء فستان مصري الصنع، وجاء الفستان باللون الأسود مزين بالذهبي اللامع.