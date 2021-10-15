فستان درة في افتتاح الجونة ارتدته فنانة ومحررة موضة من قبل.. على من أجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اعتادت الفنانة درة على خطف الأنظار خلال مشاركتها في الفعاليات الفنية المختلفة، آخرها أمس خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت درة أمس مرتدية فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، من مجموعة خريف 2021، للمصمم اللبناني جورج شقرا، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

ويبدو أن درة اختارت الفستان من تلك المجموعة الحديثة التي عرضت منذ أشهر قليلة، ليكون حديثًا، لكن الفنانة ارتدته فنانات أخريات من قبل.

ارتدت الفستان الفنانة الصينية Zhang yuqi، والمرة الثانية ارتدته محررة الفاشون روضة في مجلة vogue scandinavia ، وهي محجبة وارتدت الفستان بنفس تصميمه دون أي لمسات، فهو منسق معه قفازات طويلة باللون الأبيض، ما جعله مناسبًا للمحجبات، خاصة مع إضافة شابوه له، والفنانة الصينية Zhang ارتدته أيضًا بنفس الطريقة، لكن درة قامت بإجراء بعض التعديلات على الفستان، ليناسبها.

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