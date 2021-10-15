"كلاب قطعت الفستان".. ناقد موضة يسخر من إطلالة دينا الشربيني في افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرا بإطلالتها الجريئة، أمس في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

وانتقد إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني إطلالة دينا الشربيني عبر صفحته على "إنستجرام"، وتساءل ساخر: "هو في الجونة فيه كلاب بتنهش فساتين الناس؟.. بدأت أشك في الموضوع بصراحة.. إيه دا يادينا؟".

وواصل انتقاده الساخر، قائلا إن هناك 3 احتمالات جعلتها تظهر بتلك الإطلالة، وهي:

1- وجود كلاب قريبة من مكان المهرجان قطعوا الفستان، وغيروا معالمه إلى مجموعة من القماش ملفوفة على بعضها.

2- الفستان في مراحل التصميم، ونظرا لضيق الوقت ارتدته كما هو.

3- الفنانة دينا بدأت في مجال تصميم، وصممت الفستان بالمنزل باستخدام الإبرة و الخيط، والقماش.

غير إنه اختتم قوله بـ"لازم أقول واعترف أنها طالعة قمر، ولون الفستان مع التان منحها إطلالة جذابة".