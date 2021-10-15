الفساتين المكشوفة بمنطقة البطن تسيطر على حفل افتتاح مهرجان الجونة.. من الأجرأ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

ما بين اللامع والمكشوف ظهرت النجمات بإطلالات مختلفة على السجادة الحمراء، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، فحرصن على اختيار فساتين أنيقة ومبهرة لخطف الأضواء على السجادة الحمراء.

وظهرت بعض النجمات بإطلالات جريئة بقصات فساتين مكشوفة بمنطقة البطن، لتتنافسن على من الأجرأ والأجمل.

-دينا الشربيني

اختارت الفنانة دينا الشربيني الظهور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة

واعتمدت دينا مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي

-منه شلبي

وظهرت أيضًا الفنانة منه شلبي بإطلالة مثيرة أثارت جدل المتابعين، حيث ارتدت فستان بصيحة الكروب، ومكشوف عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة أيضا.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع واكسسوار بسيط عند حول الرقبة بفص باللون الأخضر، كما اعتمدت اللون الأحمر الصارخ للشفاه، وتسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

-تارا عماد

اختارت الفنانة تارا عماد ارتداء فستان طويل باللون النبيتي بتصميم وردة من العنق ومكشوف من منطقة الاكتاف والبطن وبفتحة من القدمين وقامت باختيار حذاء على شكل ثعبان باللون الابيض، ليتناسب مع إطلالتها .

-جوروجينا طواف

وظهرت الفنانة جورجينا طواف على السجادة الحمراء، مرتدية فستان كت باللون الأخضر الداكن، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الظهر والصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.