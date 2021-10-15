أبرز إطلالات "الكابلز" على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء لحفل انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة مساء أمس.

لذا في التقرير التالي نستعرض لكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة لفتت الأنظار.

- آسر ياسين وزوجته:

ارتدى الفنان آسر ياسين بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود، أما زوجته ارتدت فستانا باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- أحمد داود وعلا رشدي:

ظهرت الفنانة علا رشدي بفستان قصير باللون الأبيض، وبمكياج قوي وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدى داوود بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها بنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

- أشرف زكي وروجينا:

ارتدت الفنانة روجينا فستان "سك" طويل بأكمام شفافة باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، كما ارتدى الفنان أشرف زكي بدلة باللون الأسود.

- خالد سليم وزوجته:

ظهر الفنان خالد سليم مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود، مزينا بالتطريز من عند الياقة، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود، تميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- محمد فراج وبسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا طويلا كب باللون الأسود بقصة الميرميد، كما نسقت معه عقد فضي مرصع بالفصوص حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

وظهر الفنان محمد فراج ببدلة باللون الأسود، ونسق مع إطلالته قميص باللون الأبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

- أحمد السقا وزوجته:

كما تألقت الإعلامية مها الصغير بفستان باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق على أحد الجانبين، وارتدى الفنان أحمد السقا بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

- عمر الشناوي وزوجته:

وطل الفنان عمر الشناوي مرتديا بدلة باللون الأبيض، ونسق مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، ورابطة عنق باللون البيج.

أما زوجته ارتدت فستان طويل باللون الأزرق، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، وبمكياجا ناعما، وتصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- بشرى وزوجها:

طلت الفنانة بشرى بفستان منفوش قصير بدرجات اللون الأصفر والبرتقالي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وحذاء كعب عالي.

أما زوجها، ارتدى بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها بنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

- باسل خياط وزوجته:

وطل الفنان باسل خياط مرتديا بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستانا طويلا كب باللون الفضي، وتميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، وبمكياج ناعم، وتصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- جومانا مراد وزوجها:

وظهرت الفنانة جومانا مراد بفستان طويل كب باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

- نجلاء بدر وزوجها:

وظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

أما زوجها، ارتدى بدلة باللون الأبيض، ونسق نع الإطلالة بنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

- داليا البحيري وزوجها:

كما ارتدت الفنانة داليا البحيري فستانا طويلا باللون الفضي، مزود بأكمام، ومزينا بالتطريزات، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان، واعتمدت مكياجا قويا.

أما زوجها، ارتدى بدلة باللون الرصاصي، ونسق أسفلها قميص وبنطلون باللون الأسود.

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