أصبحت حديث السوشيال بعد "فستان الجونة".. كيف كانت أجرأ إطلالات نجلاء بدر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

دقائق قليلة من طلتها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وتصدرت محرك البحث "جوجل" وأصبحت حديث الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالاتها الجريئة.

هي الفنانة نجلاء بدر التي طلت على الريد كاربت مساء الخميس، بفستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخطف الأنظار.

وهذه الإطلالة الجريئة ليست الأولى لنجلاء بدر، حيث وصفت نفسها سابقا بأنها "ملكة الإغراء"، وفي التقرير نستعرض تلك الإطلالات:

- حفل الدير جيست 2020:

طلت مرتدية فستان باللونين الموف الغامق والذهبي، وتميز قصته بفتحة كبيرة من عند الصدر، وفتحة عريضة من عند البطن.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- مهرجان أسوان 2020:

كما ظهرت بفستان باللون الذهبي، بقصة الكب من عند الصدر، وبه فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- مهرجان الجونة 2020:

طلت في مهرجان الجونة لعام 2020، بفستان منفوش باللون الفضي، به فتحة حرف الـv من عند الصدر وفتحة ساق كبيرة، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- ختام الجونة 2020

كما ارتدت في حفل ختام الجونة الدورة الماضية، فستانا طويلا باللون الفضى اللامع، واتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها وبحزام أسود حول منطقة الخصر.

وانتعلت نجلاء حذاء ذا كعب عالى وكلاتش متوسط الحجم باللون الفضى، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها.

- مهرجان الجونة 2019:

كما ظهرت بفستان جريء، خلال حضورها في فعاليات مهرجان الجونة 2019، وكان مصنوعا من الجلد باللون الأسود، بفتحة حرف الv من عند الصدر، وبه فتحة ساق كبيرة، ونسقت معه صندل به أساور.

واختارت أن يكون شعرها موفوعاً بقصة الذيل حصان، واعتمدت مكياجاً قوياً.

- ختام الجونة 2019

في حفل ختام الجونة 2019، اختارت فستانا فضيا لامعا بقصة الكب شفافا من المنتصف، ومصنوع نصفه السفلي من التل، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، وكان الروج باللون الأحمر الصارخ ومكياج قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

- مهرجان الجونة لعام 2018:

كما طلت بفستان قصير باللون الفضي، مزيناً بسلاسل بنفس اللون، وبف فتحة حرف الv من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش فضي.

واعتمدت مكياجاً قوياً، وروج باللون الأحمر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها موفوعاً بقصة الذيل حصان.

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