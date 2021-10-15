"لطمت قبلها".. من هي الفنانة التي حصدت إطلالاتها انتقادات جمهور السوشيال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

انطلق مساء أمس فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وظهرت النجمات بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء.

وأثارت الجدل الفنانة أروى جودة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها، حيث طلت بفستان طويل باللون الفضي مزود بشريط باللون الأسود، مزين بفتحة هوليود على أحد الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهادئ.

وانتقد العديد من الرواد إطلالتها، فقالت رحاب أيمن "تقريبا فستانها ماكنش جاهز لفت نفسها بورق الفويل وربطت شريطة سوداء"، بينما قالت إسراء أحمد "هي شكلها لابست أي حاجة عشان فستانها ضاع".

وسخر سامي ياسمين قائلا: "ملفوف بفويل عشان الحريق"، بينما قالت أماني إبراهيم: "هو دا الفستان اللي كان ضايع".

وكانت الفنانة أروى جودة، أعلنت قبل الافتتاح بيوم، أنها في حيرة خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم مساء الأربعاء، و"لطمت" وجهها، تعبيرا عن حيرتها التي وقعت فيها، إذ ذكرت أنه فستان الافتتاح المقرر أن ترتديه ليس معها حتى الآن، متابعة: "معييش لسة فستان احضر بيه الافتتاح".

وأضافت أنها كانت تحضر لفستان افتتاح المهرجان منذ 3 أشهر، فأحدهم اختفى ولم تعلم مكانه، وآخر تم وقفه في الجمارك، وحاليا تجلس مع 2 استايليست لتفكر فيما ترتدي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة مساء الخميس بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.