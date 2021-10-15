"أجمل واحدة من غير مجهود".. فنانة قلبت السوشيال بإطلالتها في افتتاح المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تتنافس النجمات دائما على السجادة الحمراء للظهور بأبهى إطلالة، وخلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة مساء أمس، نالت الفنانة شيرين رضا إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت شيرين بإطلالة أنثوية ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع، وتميز بأنه مرصع بالفصوص.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة، خاتم، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

ومن بين تلك هذه التعليقات قالت إسراء جابر "أحلى واحدة في المهرجان"، بينما قالت ميادة سطوحي "قمر".

وعلقت مروة أحمد قائلة "محلاها تجنن"، وقالت ياسمين البدوي "الفستان تحفة"، وعلقت أخرى " أحلى فستان وبجد جميل".

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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