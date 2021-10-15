"محمد أنور بفستان لامع".. نجوم غائبون عن الجونة مشاركون بطريقتهم الخاصة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

على الرغم من أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء الخميس، شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن، وخطفوا الأضواء بإطلالاتهم الأنيقة والمتنوعة، غير إن البعض لم يستطع المشاركة في هذا التجمع الفني الكبير.

وغياب البعض عن حضور المهرجان لم يمنعهم من المشاركة على طريقتهم الخاصة عبر صفحاتهم على "إنستجرام"، ناشرين صورا لهم بإطلالات على غرار الإطلالات التي تلألأت على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح.

هبة الأباصيري

الإعلامية هبة الأباصيري شاركت متابعيها صورة لها بفستان روز بسيط وهاديء وعلقت: "الفستان تصميمي وكنت هختاره للريد كاربت".

أسما شريف منير

كما نشرت الممثلة أسما شريف منير صورة لها بالبجامة من منزلها وسيلفي مع والدها الفنان شريف منير أثناء ظهوره على الشاشة في المهرجان

محمد أنور

وتفاعل أيضا الفنان محمد أنور -أحد نجوم مسرح مصر- بطريقة كوميدية على إطلالات الفنانات، نشر للقطة من أحد عروض مسرح مصر التي كان يقدمها بفستان لامع.

جيلان علاء

كما نشرت الفنانة والمذيعة جيلان علاء صورة لها بالأبيض والأسود ونظارة شمسية معلقة بطريقة كوميدية: "إطلالتي من مرسى مطروح".

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح مساء الخميس، حضره عدد كبير من نجوم الفن.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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