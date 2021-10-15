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صور الفنانات في مهرجان الجونة.. الإطلالات الكاملة

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانات في مهرجان الجونة

اللوك الناجح من أولويات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي كل عام، وكالعادة تحدث الفساتين واستعراضاتها ضجة كبيرة بين الجمهور، إذ يتحول الجميع إلى «استايلست»، وإما أن تتسيد فساتين بعينها التريند، أو ينتقد فستان واحد على الأقل، وعلى مدار دورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، كانت هناك فساتين هي الأبرز، مثل فستان البطانة الشهير، الذي ارتدته الفنانة ، في إحدى حفلات مهرجان الجونة، وفيما يلي إطلالات وصور الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2021، في دورته الخامسة.

صور الفنانات في مهرجان الجونة

وقفت الفنانات خلال فاعليات مهرجان الجونة أمام الكاميرات يستعرضن فساتينهن، ورشاقتهن وتنسيق الفستان، مع الماكياج والشعر، ولاقت معظم الفساتين استحسان الجمهور، الذي أعجب بها على عكس الدورات السابقة من مهرجان الجونة، إذ كانت فيه فساتين الفنانات أكثر انتقادا من العام الحالي.

ونستعرض بالصور إطلالات الفنانات خلال حضورهن فاعليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

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الفساتين المنتقدة في مهرجان الجونة

في حين كانت مشاركة صور المهرجان على أشدها، انتقد الجمهور بعض الفساتين، وكان على رأسها فستان الفنانة نجلاء بدر، الذي اعتبره الجمهور مكشوفا للغاية، كما شبهوه بالكمامة.

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شاوب كبير للغاية مثل الشمسية، وجوانتي وحذاء أحمر بوت من الجلد، إطلالة غريبة ظهرت بها الفنانة مايا دياب، جعلتها محل انتقاد من قبل الجمهور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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إطلالة أروى جودة، أيضا، لم تلق استحسانا كبيرا من قبل الجمهور، الذي اعتبرها مرتدية «حبال»، سوداء على قماشة لامعة، دون استايل محدد يبرز جمالها وقوامها.

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أفضل فساتين مهرجان الجونة

فيما يلي أفضل الفساتين التي لاقت قبولا واتفاقا جماهيريا، على أنها الأفضل سواء للممثلة أو لقوامها، وكانت معظم تلك الفساتين تليق بالقوام، والماكياج، وكذلك عمر وحيوية الفنانة.

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وعلى رأس هؤلاء الفنانات نادين نسيب نجيم، والفنانة منى ذكى، وكالعادة الفنانة درة، ويسرا غيرهن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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