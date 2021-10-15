السيرة الذاتية لـ الجدة أماني ربيع الفائزة بذهبية مستر أولمبيا (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يقف العمر عائقا أمام الإرادة التي طالما توافرت لتحقيق الحلم، باستمرار السعي له،.. مثال ينطبق على الجدة أماني ربيع، التي تبلغ من العمر 59 عاما، إذ استطاعت التغلب على الفتيات الأصغر منها سنا في لعبة «الباور ليفتنج»، وتمكنت من حصد ميدالية ذهبية في مسابقات «مستر أولمبيا»، التي فاز فيها بيج رامي أيضا بذهبية، ويستعرض التقرير التالي السيرة الذاتية لـ أماني ربيع، وأبرز المعلومات عنها، بحسب تصريحاتها الإعلامية.

السيرة الذاتية لـ أماني ربيع بطلة مستر أولمبيا

تبلغ أماني ربيع من العمر 59 عاما.

تحلم أماني ربيع بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أماني ربيع جدة لحفيدتين، وتفخر بها أسرتها، سواء حصدت ميداليات أم لا.

فازت أماني ربيع بميدالية ذهبية، والمركز الرابع في مسابقة «مستر أولمبيا» للعام الحالي، ما رفع اسمها عاليا، وذلك في لعبة «باورليفتنج».

تقول أماني إن الحديد يغير من شكل الجسم، ويجعل السيدات في صحة جيدة.

تتمرن أماني ربيع لمدة 4 ساعات يوميا في الأيام العادية.

في فترة البطولات تتمرن أماني ربيع أكثر من هذه المدة.

تعاني أماني ربيع من السخرية دوما من الفتيات الأصغر منها سنا، إذ توضح: «بيقولولي مش هتقدري تشيلي يا طنط، وبكسبهم في الآخر».

فازت أماني ربيع بالفعل أكثر من مرة على سيدات أصغر منها سنا، لكنها تراه فوزا صعبا، لأنها في الخمسينيات من عمرها.

قالت أماني ربيع إنها حصلت على 40 ميدالية ذهبية في بطولات الجمهورية.

فازت الجدة أماني ربيع بـ7 ميداليات ذهبية في 3 بطولات عربية.

في عام 2019، حصلت على ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة «مستر أولمبيا».

تؤمن أمان ربيع بأن «مفيش حاجة اسمها مستحيل، ومفيش سن معين المفروض يقعد في البيت».