الامارات | السجن المؤبد للمليونير الأميركي روبرت دورست

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد للمليونير الأميركي روبرت دورست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أميركية بسجن المليونير روبرت دورست، البالغ من العمر 78 عاما، مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل مزدوجة.

وأدين دورست بارتكاب الجريمة، عام 2000، بهدف منع صديقته سوزان بيرمان من التحدث إلى الشرطة بشأن تفاصيل اختفاء زوجته. بحسب «روسيا اليوم»

وعثر على سوزان، التي كانت تبلغ من العمر 55 عاما، ميتة داخل منزلها في منطقة بيفرلي هيلز، حيث تعرضت للقتل بطلق ناري في الرأس.

المليونير كان متهما أيضا بجريمة قتل وحشية أخرى، تمت تبرئته منها. حيث أطلق دورست النار على جاره وقطع جسده، وألقاه في البحر. لكن دفاعه كان قادرا على إثبات أنه كان يتصرف دفاعا عن النفس.

وكانت شبكة «إتش بي أو» التلفزيونية، قد أعدت فيلما وثائقيا عن دورست بعنوان «جينكس»، كان يبدو دورست في آخر مقطع وكأنه يتحدث إلى نفسه قائلا: «ماذا فعلت، قتلتهم جميعا، بالطبع».

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