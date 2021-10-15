فوائد صحية هائلة لـ الفطر.. غني بالمعادن ويقلل خطر الإصابة بالاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي الفطر على العديد من الفوائد الصحية للجسم، مثل البروتينات والألياف الغذائية، والعديد من الفيتامينات والمعادن، كما يمتاز بكميات كبيرة من الكالسيوم، وفيتامين د، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، وبالإضافة إلى تلك العناصر الغذائية المهمة، أظهرت دراسة جديدة، أن هناك فوائد غير متوقعة للفطر، منها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

الفطر في مواجهة الاكتئاب

حللت الدراسة بيانات أكثر من 24000 بالغ، وأظهر البحث أن المتطوعين الذين تجنبوا الفطر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، علما بأن الفطر يعتبر أعلى مصدر غذائي للحمض الأميني وكذلك مضاد للالتهابات، ووجود مستويات عالية من هذا الحمض، يقلل خطر الإجهاد.

أوضح الدكتور جبريل با، الباحث الرئيسي للدراسة في أمريكا، أن الفطر يمكن أن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، خاصة أن البوتاسيوم الموجود في عيش الغراب الأبيض، يساعد في تقليل ظهور القلق.

وقسم المشاركين إلى 3 مجموعات، بناء على كمية الفطر الذي تناولوه، ولم تتناول المجموعة الأولى أي كمية من الفطر، بينما تناول أفراد المجموعة الثانية 4.9 جرام في اليوم، والثالثة 19.6 جرام في اليوم، واتضح من خلال البحث أيضا، أن النساء الحاصلات على تعليم جامعي يأكلن بكميات كبيرة من الفطر، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أنواع الفطر وفوائده

الفطر الأبيض

من أكثر أنواع الفطر شيوعا، وله أحجام مختلفة تتراوح بين صغير الحجم والكبير، ومن ضمن فوائده الصحية، احتوائه على الألياف الغذائية والبروتينات والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج، فيتامين د، ومجموعة من فيتامينات ب، كما يحتوى على كمية كبيرة من المعادن، التي تشمل كل من حمض الفوليك والحديد والزنك والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم.

فطر المحار

تتنوع ألوانه بين البني والرمادي والأبيض، ويمتاز بنكهة خفيفة تشبه نكهة الفلفل، ومن ضمن فوائده أنه منخفض الصوديوم والدهون والكولسترول، ومصدر غني للبروتين والألياف الغذائية.