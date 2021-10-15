9 عوامل تساعد الرجل على اختيار «البرفيوم» المناسب.. عطرك عنوان شخصيتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعرف العطور بأنها عنوان شخصية الرجل أو المرأة، واختيار العطر المناسب للشخصية يجعل الشخص مميزا به، ويلعب دورا مؤثرا في مدى قبول الآخرين أو رفضهم له، ما يحتاج إلى عناية خاصة في عملية اختيار العطور، التي تساهم في رسم صورتك الذهنية لدى الآخرين، ويقدم موقع «Nordstrom»، بعض النصائح المهمة التي تساعد الرجال، على اختيار «البرفيوم» المناسب.

3 تصنيفات للعطور

العطور الزيتية

العطور التي يتم صناعتها من النبانات وعصارة الأزهار، وهي الأكثر نقاءً وتركيزًا.

العطور المائية

العطور التي يتم صناعتها من خليط من زيت العطر، مع كمية من الكحول بنسب معينة.

العطور الصلبة

العطور التي تتخذ الشكل الصلب، وتكون ناجمة عن خلط زيت العطر، مع كمية من الشمع المعدل.

البخور

العطور التي تكون على شكل أغصان أشجار عطرية، ويتم إشعالها لإخراج الرائحة الذكية منها.

عوامل تساعد على اختيار العطر

- سعر العطر وقدراتك المالية.

- مدة بقاء الرائحة على الجلد والملابس.

- مدى تقبل الآخرين للرائحة.

- تأثير العطر على الملابس.

- المكان والوقت المستخدم فيه العطر صباحي أو مسائي.

- اختيار العطر على حسب فصول العام، فهناك عطور صيفية وأخرى شتوية.

- من المهم قبل الشراء تجربة العطر وتركه لمدة دقائق حتى يتفاعل مع الجلد، للتعرف على العطر المناسب والذى يتماشى مع الذوق.

- اختيار العطر حسب طبيعة المناسبة والوقت الذي يتم وضع فيه العطر، فالأوقات الليلية والمناسبات الكبيرة تتطلب عطرا فواحا، وعطرا الصباح يكون مائيا في أغلب الأحيان.

- التعرف على نوع البشرة، سواء كانت البشرة عادية أو دهنية أو جافة، لأن العطور التي تتناسب مع البشرة الدهنية، من المهم أن تكون ذات تركيز عال، خاصة أن البشرة الدهنية تتشرب العطور سريعا، أما البشرة الجافة، فيمكن اختيار العطر الخفيف لها.